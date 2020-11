Oorzaak botsing vrachtschip en pont nog onduidelijk: 'Alle scenario's liggen open'

Het kan nog weken duren voordat duidelijk is hoe een vrachtschip op een pont van het GVB kon invaren, gisteravond op 't IJ. Bij het ongeluk raakten vier mensen gewond, twee van hen zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Twee anderen konden ter plekke worden behandeld aan hun verwondingen.

Het onderzoek wordt gedaan door de Landelijke Eenheid van de politie, die gespecialiseerd is ongevallen op het water. Het incident gebeurde gisteravond even na 19.00 uur. Op de pont, die van Noord naar CS voer, waren op dat moment enkele tientallen mensen aanwezig. Hoe het nu met de gewonden gaat die naar een ziekenhuis zijn gebracht, is onbekend.

'Veel mensen vielen tussen de ook vallende fietsen en scooters. Het was echt heftig'

'Ineens komt dat vrachtschip binnenvaren. Ik keek naar het voordek en daar begon iedereen te schreeuwen', vertelde Jan Swienink tegen AT5. 'Veel mensen vielen tussen de ook vallende fietsen en scooters. Het was echt heftig.'

Uitgebreid onderzoek

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is vooralsnog een raadsel. 'Het kan weken duren voordat het enigszins duidelijk wordt, tenzij er overduidelijk een oorzaak ligt. Nu liggen alle scenario's nog open', vertelt Dennis Janus van de Landelijke Eenheid. Hij zegt dat bij ongevallen op het water een aantal zaken altijd standaard wordt nagelopen. 'We horen de kapiteins of stuurlui, die moeten standaard ook een blaastest doen.'



Naast die alcoholcontrole kijkt de politie camerabeelden uit en wordt technisch onderzoek gedaan aan de schepen. 'Daarnaast vragen we radarbeelden op en horen we getuigen. Soms luisteren we ook marifoonverkeer terug', aldus Janus.



Sharon Dijksma, wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit, is geschrokken van de aanvaring. Ze reageerde gisteravond op twitter.