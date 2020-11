Handhavers halen hun gram: gemeente opnieuw om tafel over omstreden werkroosters

De Amsterdamse handhavers trekken hun acties in nu de gemeente opnieuw om de tafel wil over de nieuwe werkroosters. Afgelopen zaterdag demonstreerden de boa's op het Museumplein uit onvrede over de aanpassingen van de roosters. Ook dreigden ze vanaf volgende week vrijdag geen bonnen meer uit te delen.

Door de nieuwe werkroosters die de gemeente wilde invoeren, zouden de boa's vijf dagen per week acht uur moeten werken, in plaats van de vier keer negen uur die nu gebruikelijk is. Volgens de boa's is een vijfde werkdag een extra zware belasting. Ook zouden ze hierdoor twee dagen per maand extra moeten werken.

Heroverwegen

De BOA Bond laat op Twitter weten blij te zijn dat de gemeente de werkroosters wil heroverwegen. 'Actievoeren loont!', schrijf de bond. De gemeente gaat in overleg met de nieuwe ondernemingsraad en Onderdeelcommissie waarin de boa-bonden ruim vertegenwoordigd zijn.

De gemeente laat weten dat niet de acties van afgelopen week aanleiding zijn geweest om opnieuw over de werkroosters te gaan praten, maar een bindend advies van een ingeschakelde adviseur. Die adviseur steunde de voorgestelde nieuwe werkroosters niet, zo bleek vandaag.

Roosters gelijk lopen

De gemeente wilde met een acht-urige werkdag de roosters gelijk laten lopen met die van ander gemeentepersoneel, zoals vuilophalers. Op die manier zouden er per dag méér werknemers op straat aanwezig zijn. Bovendien zorgt een werkdag van acht uur voor een betere balans tussen werk en privé, stelde de gemeente.

Maar het plan zorgde direct voor grote onrust bij de boa's. Handhaver Anita Meijer zei eerder tegen AT5 dat het ligt aan de werkdruk. 'Gisteren nog liep het helemaal uit de hand om een mondkapje. Aanhouding met verzet, werken tot 2.00 uur 's nachts. Ik heb die extra dag gewoon nodig om bij te komen.'