Kale en Kokkie snappen niet dat 'die clown Rai Vloet' de wedstrijd mocht uitspelen

Voor interlandvoetbal hoef je Kale en Kokkie niet wakker te maken. Vandaar dat de Ajaxfans even vrij waren vorige week. Maar nu hun favoriete club weer speelt zijn ze weer van de partij. De ploeg van Erik ten Hag won gisteren met gemak van Heracles Almelo (5-0). De twee hebben weinig te zeuren over de wedstrijd, maar maken zich zorgen over de geblesseerde spelers die uitvielen.