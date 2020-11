Rijkssteun aangevraagd voor bouw woningen op IJburg en in Hamerkwartier

In totaal gaat het om tien losse projecten in de hele regio. Het grootste aantal woningen, waarvan de bouw met het geld versneld zou moeten worden, ligt in Amsterdam. Het gaat om 4166 woningen in het Hamerkwartier en nog eens 4147 woningen op IJburg II. Maar bijvoorbeeld ook 2157 woningen in Amstelveen en 603 woningen in Hilversum moeten met de bijdrage van het Rijk sneller gebouwd kunnen worden.

Laurens Ivens, wethouder Wonen : 'De tekorten aan betaalbare woningen in onze regio zijn enorm. Met een gemiddelde bijdrage van ongeveer 5000 euro per woning uit de bouwimpuls, kunnen we de bouw van bijna 20.000 betaalbare woningen versneld voor elkaar krijgen. Voor alle woningzoekenden in de regio zou dat een enorme opsteker zijn.'

Hoewel de ingediende projecten over de regio verspreid liggen delen ze bepaalde randvoorwaarden. Het gaat in alle gevallen om woningbouwprojecten in binnenstedelijk gebied en dichtbij openbaar vervoer-locaties.