Aantal positieve coronatests vorige week met 9 procent gedaald

Het aantal mensen dat positief is getest op corona in de stad is vorige week met bijna 9 procent gedaald ten opzichte van de week ervoor.

In bijna alle stadsdelen daalt het aantal positief geteste personen. De daling is het grootst in Nieuw-West met ruim 19 procent. Alleen stadsdeel Zuidoost laat een stijging zien van net iets meer dan 5 procent. Aantal afgenomen testen In vergelijking met de week ervoor is vorige week het aantal inwoners van Amsterdam dat zich bij een GGD-testlocatie laat testen gelijk gebleven. Wel laten de stadsdelen een gemêleerd beeld zien. In Centrum, Oost, Zuid en Zuidoost is het aantal mensen dat zich bij de GGD heeft laten testen gestegen. En in de overige stadsdelen is het aantal afgenomen testen gedaald. De daling is het grootst in Noord met 11%.

GGD Amsterdam

Ook in de regiogemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel is er een afname van het aantal positieve testen. In de overige gemeenten stijgt het aantal positieve testen, waarbij de grootste stijging in Aalsmeer is te zien. Alle gemeenten zitten op het risiconiveau ‘ernstig’.