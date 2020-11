Wethouder Meliani vraagt kabinet om nachtclubs te steunen

Sinds het begin van de coronacrisis mogen er geen festivals en grote feesten plaatsvinden. Ook nachtclubs en discotheken zijn dicht. In de zomer konden dit soort uitgaansgelegenheden wel open als ze als café functioneerden, maar dat was van korte duur en leverde vanwege het lagere aantal bezoekers ook minder geld op.

Onherstelbaar verlies

'Het is van groot belang dat de sector meer perspectief en steun wordt geboden, anders vrezen we een onherstelbaar verlies van de nachtcultuur', schrijven Meliani, de Utrechtse cultuurwethouder Anke Klein en de Rotterdamse cultuurwethouder Said Kasmi in de Volkskrant. 'De verwachting is dat de clubs pas open kunnen als er een vaccin is, daarom is een steunpakket op maat voor de nacht een logische volgende stap.'

De wethouders zeggen na te denken over wat er straks wel kan. 'Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor grote en veilige (buiten)locaties voor nachtprogrammering. Zodat als er versoepelingen komen, er een plan klaar ligt waarmee we snel aan de slag kunnen en de sector zo spoedig mogelijk kan beginnen met herstel.'

Ondersteunen

Ze schrijven dat ze de sector nu 'te ondersteunen waar ze kunnen'. Dat gevoel wordt overigens niet gedeeld door de ondernemers zelf. 'Amsterdam wijst naar Den Haag, maar Den Haag praat niet met ons. Zo ga je in tijden van crisis niet met elkaar om', zei een vertegenwoordiger van het Overleg van Amsterdamse Clubs deze zomer.