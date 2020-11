Forum in Amsterdam totaal verrast door Baudets laatste zet: 'Ga het even rustig bekijken'

Raadslid Kevin Kreuger, die fractievoorzitter Annabel Nanninga vanwege haar zwangerschapsverlof vervangt, kreeg op weg naar zijn plekje het nieuws te horen: 'Dan weet je meer dan ik. Nee ik heb het niet meegekregen, ik ga het even rustig bekijken zo.'



Volgens Kreuger was er maandagavond voor het laatst crisisoverleg binnen de Amsterdamse afdeling: 'We hebben even een bakkie gedaan, we hadden elkaar lang niet gezien, een topavond.'



Kreuger en Nanninga lieten zich de afgelopen dagen in niet mis te verstane bewoordingen uit over de houdbaarheid van hun politiek leider. De vraag is nu of hij en Nanninga ook daadwerkelijk de partij gaan verlaten en misschien wel zelf doorgaan in de Amsterdamse raad. Of dat Baudet alsnog zelf uit de partij wordt gezet, zoals het bestuur wil. Maar ook daarover hield Kreuger de kaken op elkaar: 'Dat gaan we allemaal rustig bekijken, ik ga eerst even kijken wat meneer Baudet heeft gezegd.'



Naar alle waarschijnlijkheid wordt daarover nu koortsachtig overlegd, want Kreuger verliet na het interview direct de raadszaal en liet het debat over Amsterdams dramatische bouwcijfers schieten.