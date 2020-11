Stad NL V Stoffen tassen op de markt: op Plein '40-'45 liever geen plastic tasjes meer

Deze week is er een gezamenlijke actie op Plein '40-'45 gestart om plasticvervuiling tegen te gaan. De actie Zero Mica, nul plastic, moet ervoor zorgen dat kooplieden en bewoners minder plastic gebruiken bij het verpakken en vervoeren van boodschappen. Hiermee moet worden voorkomen dat plastic achterblijft en in de wijken terecht komt.

Plasticvervuiling is een groot probleem in Nieuw-West. Een grote veroorzaker hiervan is de markt op Plein '40-'45. Na de markt blijft er een grote hoeveelheid plastic op het plein liggen. Onder andere de wind zorgt ervoor dat dit plastic de hele wijk door vliegt en zelfs in de Sloterplas terug te vinden is. 'Iedereen zegt dat het anders moet, maar het ook anders doen is weer net een stap verder. Wij proberen het probleem toch goed onder de aandacht te brengen waarbij je hoopt dat mensen niet steeds weer plastic gebruiken', vertelt Jan van der Borden, vrijwilliger bij Het Schoonste Plein.

Quote 'Als de kooplieden echt meedoen dan zal dat zeker helpen' hakim, marktkoopman

Hakim staat al sinds 2007 met zijn kraam op Plein '40-'45

De gemeente en bewonersgroep Het Schoonste Plein delen deze week bio-tassen en stoffen tassen uit aan de kooplieden. Zij kunnen deze vanaf een bedrag van 10 cent verkopen aan hun klanten. Het gebruik van plastic tasjes zal hierdoor flink verminderen, zo is de hoop. Marktkoopman Hakim staat al sinds 2007 met zijn kraam op Plein '40-'45 en vindt het initiatief een goed idee. 'Als de kooplieden echt meedoen dan zal dat zeker helpen.' Vanaf volgende week kunnen de kooplieden de milieuvriendelijke tassen inkopen. Jan van der Borden is er positief over. 'Het is een uitdaging maar wij hebben goeie hoop dat dit plein het mooiste plein van Nederland gaat worden. We merken nu al verbetering en het is nu een kwestie van doorgaan.'