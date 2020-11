Beroofde en berooide Bastiaantje (83) verrast met flinke cheque

Afgelopen week zat ze nog in zak en as. Bastiaantje van Bockel (83) uit de Rivierenbuurt werd thuis hondsbrutaal beroofd van een tas waarin al haar kostbare spullen zaten. 'Ik ben geruïneerd', zei de hoogbejaarde toen tegen AT5. Maar vandaag werd ze enorm verrast.

Mensen die het trieste verhaal voorbij zagen komen, waren geschokt en al snel kwamen allerlei initiatieven op gang om haar te helpen. Ook Jos en Jenny Wiersema startten een inzamelingsactie, met groot succes. Vanochtend stonden ze in de Rivierenbuurt bij Bastiaantje voor de deur met een cheque van duizenden euro's. Waarschijnlijk wordt het bedrag nog hoger, want nog steeds wordt er gestort.

Gebit, bril en koelkast

De foto's van vroeger krijgt ze helaas niet meer terug. Maar voor de duizenden euro's die ze nu gaat krijgen heeft ze wel een bestemming. 'Zie je mijn gebit? Daar kan wel dubbel dit bedrag in, hoor. En mijn bril is ook al veertig jaar oud, daar vallen de glazen uit. En zo kan ik nog wel doorgaan. Mijn koelkast, dat rotding, dat is ook niet meer wat het geweest is.'

Het geld gaat ze overigens niet meer thuis bewaren. Dat wordt netjes op een rekening gezet.