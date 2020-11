CBS: Amsterdam scoort slecht op 'brede welvaart'

De materiële welvaart in Nederlandse steden is relatief gezien vaak hoog, maar dat is zeker niet het geval wanneer ook onderwerpen als veiligheid en gezondheid worden meegenomen in het welvaartsbegrip. Op het gebied van zogenaamde 'brede welvaart' scoren veel Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, juist bijzonder slecht. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS.

Net als een aantal andere grote steden scoort Amsterdam slecht op een groot aantal indicatoren van die brede welvaart. Zo is het in steden vaak minder schoon en minder veilig en is het vaak minder goed gesteld met de gezondheid van bewoners van de stad. Daarnaast ontbreekt het aan sociale cohesie. Daar tegenover staat dan weer dat veel voorzieningen in de stad makkelijk te bereiken zijn.

Verschillen binnen Amsterdam

Amsterdam staat samen met Rotterdam en Den Haag onderaan de brede welvaarts-ranglijst van het CBS. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen maakt wel een kanttekening tegenover de NOS. 'In deze steden is er sprake van een grote spreiding. In Amsterdam-Zuid zijn bijvoorbeeld de materiële welvaart en het woonplezier ontzettend hoog, terwijl dat in andere wijken veel minder aanwezig is.'

Amsterdammers die meer brede welvaart zoeken doen er goed aan de stad te verlaten. Veel plattelandsgemeenten, zoals Castricum en Nieuwkoop, staan een stuk hoger op de lijst van het CBS.