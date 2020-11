Baâdoud: 'Bekladding Cornelius Haga Lyceum vervelende uitdaging'

Op de twee gebouwen van de islamitische middelbare school aan de Naritaweg zijn vannacht leuzen als 'Weg met coupplegers', 'verraad' en 'oprotten' gespoten. Baâdoud trof de teksten rond 7.30 uur aan.

'Ik was een van de eersten die er was', vertelt de oud-stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West. 'Ik sprak ook de docenten. Iedereen was bezig om te kijken hoe we die dingen weg konden halen voordat de leerlingen kwamen. Leerlingen vinden het vervelend. Het is hun school en daar moet je met je poten vanaf blijven.'