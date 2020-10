Oud-stadsdeelvoorzitter Baadoud nieuwe bestuurder Haga Lyceum

Dat bevestigt Baadoud na berichtgeving van Het Parool. Volgens de krant zou Bal vertrekken, omdat een groep ouders de terugkeer wensen van Soner Atasoy, de oprichter van de islamistische school. Atasoy werd in juni door het bestuur weggestuurd als directeur.

Bal trad eind juni aan als dagelijks bestuurder, met als taak om orde op zaken te stellen. Hij liet eerder aan de krant al doorschemeren dat hij last had van een groep ouders. Baadoud, die in 2018 uit de politiek stapte, volgt Bal met ingang van maandag op.