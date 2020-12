333 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stad

In de afgelopen 24 uur zijn er in de stad 333 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er meer dan de afgelopen dagen.

Gisteren kwamen er 300 nieuwe meldingen van besmetting bij. En ook dat was al meer dan de dagen daarvoor. Zo werden er maandag 254 nieuwe besmettingen gemeld en dinsdag 247. In het afgelopen etmaal zijn er drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Verder zijn er twee nieuwe meldingen binnengekomen van een sterfgeval gerelateerd aan het virus.

De GGD maakte gisteren verder bekend dat het aantal positief geteste mensen in de regio met 12 procent is gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Wel meldde de GGD daarbij dat de snelle daling van week 43 t/m 45 niet is doorgezet in week 46 t/m 48. In Amsterdam, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn blijft het aantal schommelen tussen de signaalwaarde 'ernstig' en 'zeer ernstig'. In Amstelveen kan dat worden aangemerkt als 'ernstig'.