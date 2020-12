Miljoenen uitgegeven, maar ook Amsterdam vindt geen uitweg voor groep ongedocumenteerden

De commissie Algemene Zaken buigt zich vanmiddag over een dossier dat eeuwigdurende hoofdpijn geeft; hoe om te gaan met honderden mensen in de stad die geen verblijfspapieren hebben? Deze keer spitst de discussie zich toe op een groep zogeheten Dublin-claimanten. Er werd meer dan drie miljoen euro uitgegeven om ze op te vangen en te bewegen naar een ander land te vertrekken. Zonder succes.

En dus heeft de oppositie kritische vragen aan wethouder Vluchtelingen en Ongedocumenteerden Rutger Groot Wassink (GroenLinks). Want was deze pilot niet gedoemd te mislukken? Don Ceder, fractievoorzitter van de ChristenUnie: 'Als je nu achteraf in het rapport leest dat de betrokken instanties al aan het begin sceptisch waren over het succes van deze pilot, dan vraag ik me wel af of de wethouder voldoende regie heeft gehad.'

Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat de ongedocumenteerden toch in aanmerking komen voor een asielprocedure in Nederland als ze maar lang genoeg wachten. Een verblijf van anderhalf jaar in Nederland is daarvoor een voorwaarde. Bij velen was de aandrang om naar een ander Europees land terug te keren dus niet erg groot.

De groep waar het om gaat bestond uit 157 personen. Zij kwamen ooit aan in een ander Europees land. Europees recht zegt dat deze mensen in die landen een asielprocedure moeten afmaken. Maar dat heeft deze groep niet gedaan. Amsterdam probeerde in de pilot de mensen op te vangen én ze te overtuigen om te vertrekken. Eén man deed dat, hij vertrok naar België.

'Het is ons niet gelukt. Maar het heeft wel zin gehad, we hebben deze mensen van de straat gehaald'

Wethouder Groot Wassink erkent dat de pilot niet succesvol is geweest. 'Het lukt het Rijk niet om deze mensen door te geleiden en het is ons ook niet gelukt. Maar het heeft wel zin gehad. We hebben deze mensen van de straat gehaald. Het kraken van gebouwen is drastisch afgenomen. We hebben gezegd toen we begonnen met dit college dat we ongedocumenteerden graag 24 uur per dag wilden opvangen. Dat vind ik nog steeds een goed idee. De plek van deze mensen zal dan ook weer worden ingevuld door andere ongedocumenteerden.'

De kosten, 3,3 miljoen euro, waren hoog, weet ook Groot Wassink. 'Maar we blijven binnen het budget dat we voor de opvang van ongedocumenteerden hebben afgesproken.'

Amsterdam stopt nu na april met de pilot. Dan vallen de Dublin-claimanten weer terug in de Rijksopvang, of ze kiezen voor een bestaan in het grijze circuit. Een definitieve oplossing, als die al bestaat, is met deze pilot dus ook niet gevonden.