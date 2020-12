Partij voor de Dieren wil meer herfstbladeren: 'Stop met stinkende bladblazers'

De partij is van mening dat gevallen herfstbladeren niet weggehaald moeten worden, behalve op locaties waar dat gevaarlijke verkeerssituaties oplevert. Eind 2017 verzocht de partij het stadsbestuur 'op groene locaties, anders dan grasvelden, daar waar het mogelijk is en geen verkeersonveilige situaties oplevert, de bladeren in de winter te laten liggen.' De motie werd in 2018 aangenomen.

Toch ziet Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de PvdD, dat op veel plekken de bladeren onnodig worden weggehaald: 'De gemeente hoeft iets niet te doen en ze doen het toch. Hiermee verstoren ze het ecosysteem.'