OMT-lid Menno de Jong ontvangt dreigberichten: 'We hangen je aan de hoogste boom'

'Ik ben een landverrader en moet aan de hoogste boom worden opgehangen', vertelt de Jong over de inhoud van de dreigementen. Het zijn teksten die hij via mail of sociale media ontvangt.

Hij merkt dat het aantal 'onprettige' berichten toeneemt na televisieoptredens. Desondanks blijft hij het belangrijk vinden om mensen te informeren via de media.

Gepaste maatregelen

De Jong heeft door de intimidatie toch een aantal maatregelen genomen. 'Interviews voor mijn eigen huis doe ik niet meer. Dat betekent toch wel dat je denkt, een beetje oppassen.'

Hij vindt de bedreigingen kwalijk, maar begrijpt ook dat er een onvrede heerst. 'Je hebt natuurlijk de conspiracy-denkers. Maar je hebt ook wel mensen die gewoon boos zijn door alle maatregelen in de samenleving. Mensen met eigen bedrijven, in de horeca, en dat dát een reactie geeft kan ik me ook wel voorstellen.'