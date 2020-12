Burgemeester Halsema maakt geen uitzondering voor Youp: 'Hij zal begrijpen dat het niet kan'

Van 't Hek vreest dat een optreden voor maximaal 30 toeschouwers, zoals nu de regel is, niet gaat werken. 'Voor een goede televisie-uitzending heb je iets méér nodig dan dertig man' zei van 't Hek daar eerder over. 'In theaters wordt zó goed opgelet, de regels worden zó goed nageleefd. Ik hoef geen vol Carré. Maar met 250 mensen komt er een lach, dat is voor beide partijen - de cabaretier en de mensen in de zaal - goed te doen.'

Youp stelde zelfs voor om de voorstelling in Carré als kerkdienst te bestempelen. 'Ik vond 'm goed gevonden, en ik moest er ook om lachen en ik begrijp het, maar gelukkig heeft de premier al gezegd dat dat niet kan', aldus Halsema in het Gesprek met de Burgemeester.