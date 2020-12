Politie steekt stokje voor illegaal feest in Diemen

Agenten hebben rond middernacht een gepland illegaal feestje op Stammerhove in Diemen weten te voorkomen. Er waren tientallen mensen op de been.

Volgens de politie kon iedereen weer direct terug naar huis. 'De nadrukkelijke aanwezigheid van de politiemensen gooide roet in het eten', aldus een woordvoerder.

Of er bekeuringen zijn uitgedeeld, is niet bekend. Er was deze week al een nieuwe rave aangekondigd door een organisator van illegale feesten.