350 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

Sinds gisteren zijn er 350 nieuwe besmettingen vastgesteld in de stad. Twee mensen zijn in de afgelopen 24 uur overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt net iets hoger dan gisteren. Zaterdagmiddag werden er nog 344 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal besmettingen van vandaag is het hoogste in ruim een week tijd. Het dagelijks vastgestelde besmettingen lag in deze periode tussen de 220 en 350.

Vier mensen zijn in het afgelopen etmaal opgenomen in Amsterdamse ziekenhuizen, waarmee het aantal opnamen stijgt naar 1207. Amsterdam geldt nog altijd als de grootste brandhaard van het land met in totaal 41.555 vastgestelde besmettingen, gevolgd door Rotterdam (35.333) en Den Haag (22.872).