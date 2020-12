Oproep Halsema: klanten, hou je aan de regels, zo help je je horecaondernemer

Burgemeester Halsema roept Amsterdammers op die horeca bezoeken om bijvoorbeeld koffie te halen, zich goed aan de regels te houden. De horecaondernemer is namelijk ook verantwoordelijk voor het naleven van de coronaregels in en rond zijn zaak, en die kan in het uiterste geval gesloten worden als klanten de regels overtreden.

Deze week deden de uitbaters van brasserie De Joffers aan de Willemsparkweg in Zuid hun beklag, omdat ze op last van burgemeester Halsema twee weken dicht moeten, nadat handhavers zagen dat klanten op het terras poffertjes aten onder de parasol van de zaak. Eerder trokken ondernemers rond de Westerstraat en Noordermarkt al aan de bel omdat ze vonden dat de coronaregels te streng gehandhaafd werden. Glühwein-route Halsema begrijpt dat café-eigenaren van alles proberen om toch nog geld te verdienen. Maar dat gaat niet altijd volgens de coronaregels. 'Er zijn erg veel overtredingen in Amsterdam', aldus Halsema vrijdagavond op AT5. 'Als er nota bene iets is als een glühwein-route door de stad, waarbij glühwein geopend wordt verkocht, dat leidt tot allerlei groepjes mensen die op straat staan te drinken, dat is echt in strijd met de landelijke afspraken die zijn gemaakt. Dan kunnen we niet anders dan handhaven.' Wel heeft ze na overleg met getroffen ondernemers besloten de handhavingsregels iets aan te passen. 'Nu komt er eerst een schriftelijke waarschuwing en wordt er pas gesloten als er geen opvolging is gegeven aan die waarschuwing.'

Quote 'Als je graag weer naar een café wil, help dan je horecaondernemers en zorg dat ook zij zich aan de regels kunnen houden' burgemeester halsema

Maar Halsema doet ook een oproep aan Amsterdammers die de horecazaken bezoeken. 'Klanten hebben zich ook aan de regels te houden. Op het moment dat die voor de deur hun koffie op gaan staan drinken, dan brengen ze die horecaondernemer in een lastig parket. Want dan moet die horecaondernemer tegen hen gaan zeggen: dit mag hier niet. Dus ik zou ook aan onze Amsterdamse inwoners willen zeggen: ik snap de behoefte aan gezelligheid, ik heb hem ook, weer eens een avondje in het café zitten, maar als je graag weer naar een café wil, help dan je horecaondernemers en zorg dat ook zij zich aan de regels kunnen houden.' Kijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester:

