Kale en Kokkie vinden FC Twente de terechte winnaar: 'Ron Jans is wel iets voor Ajax'

Het humeur van Ajaxfans Kale en Kokkie is deze week een verschil tussen dag en nacht in vergelijking met afgelopen week. Toen had FC Emmen in eigen huis niks te vertellen tegen een oppermachtig Ajax, Kale vergeleek het spel toen met Ajax ten tijden van De Meer, een week later is er even niks meer over van dat gevoel. De twee hekelen met name de instelling van hun favoriete ploeg.

'Je hebt het aan jezelf te wijten', zegt Kokkie. 'Zowel tegen Liverpool, als tegen FC Twente. Liverpool had heel veel problemen met hun achterhoede, dat weet je van te voren, waarom ga je dan niet met lef en branie die wedstrijd in'? Kale is het eens met Kokkie en refereert aan Ajax van twee seizoenen geleden: 'In dat seizoen ben je altijd van je eigen krachten uitgegaan.' Erik ten Hag speelde afgelopen woensdag tegen Liverpool wel met de favoriete voorhoede van Kale en Kokkie, dat was met Neres en Antony op de flanken, Dusan Tadic in de spits. 'Die gaven niet thuis, daar moet je ook eerlijk in zijn, tegen FC Twente ook een aantal die je niet zag, ik denk dat je in zo'n wedstrijd eerder gaan wisselen en niet maar wachten en wachten', zegt Kokkie.

Uiteraard kijken de twee ook vooruit naar de cruciale wedstrijd van aanstaande woensdag, thuis in de Champions League tegen Atalanta die gewonnen moet worden wil Ajax overwinteren in Europa. 'Neres is een vraagteken, Mazraoui zal wel weer spelen', roepen ze allebei. 'Hun zwakke punt ligt achter hun verdediging', weet Kale te vertellen. 'Voorin bij Atalanta loopt het gevaar, die Zapata.' Duván Zapata, de spits van Bergamo was tijdens de heenwedstrijd verantwoordelijk voor twee goals. 'In mijn restaurant heb je een 'spies-Zapata' daar zit ossenhaas op, een spekje en een uitje, die heb jij wel eens op Kale.' Kale herinnert zich dat moment en vraag Kokkie of daar ook lamskarbonade op zit. 'Nee, dat doen wij alleen voor jou, omdat jij altijd zoveel vreet', zegt Kokkie.

