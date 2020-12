Coronamaatregelen feestdagen: 3 gasten thuis blijft de norm, mogelijk extra maatregelen

Wie thuis visite wil ontvangen, moet het houden op drie gasten per dag. Eerder werd gehoopt dat deze groepsgrootte voor de feestdagen kon worden verhoogd, maar door de toename in positieve besmettingen is dat niet meer mogelijk.

Horeca blijft dicht

Ook is er geen ruimte voor de horeca om open te gaan tijdens de feestdagen en blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. Er komen mogelijk extra maatregelen tijdens kerst, mochten de positieve besmettingen toenemen, maar dat is vooralsnog niet het geval.

‘We hadden op meer gehoopt. Drie weken geleden leek het reëel dat er meer kon gebeuren, maar het gaat echt niet goed’, verklaart Rutte. ‘We hoopten om in half december op 10 IC-opnames per dag, maar we zitten nu op meer dan het dubbele.’

De verwachting is dat ook de druk op ziekenhuizen in de komende week weer toeneemt.

Extra steun

Wel komt er morgen meer informatie over extra steunpakketten voor restaurants en cafés. Ook worden er proeven gedaan en gezocht naar mogelijkheden voor bepaalde sectoren. Zoals theatervoorstellingen met meer publiek en voetbalwedstrijden met supporters.

Voor jongeren wordt er gekeken naar speciale activiteiten. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten.