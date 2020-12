Over drie weken is het kerst, dinsdag meer duidelijk over de coronamaatregelen

Vandaag over precies drie weken is het Kerstmis. Voor veel Amsterdammers de tijd om veel familie en vrienden te zien en je eens flink uit te sloven in de keuken. Ook de horeca snakt naar wat inkomsten en hoopt natuurlijk dat de deuren weer iets meer open kunnen, zeker rond de feestdagen. Maar hoe gaat het er dit jaar uitzien? Komende dinsdag zal premier Rutte meer duidelijkheid geven over de coronamaatregelen tijdens de kerstdagen.

Vorige week vrijdag liet de premier nog weten dat de cijfers er er 'niet goed genoeg uitzien' als het aankomt op een een mogelijke versoepeling van de maatregelen. Deze week (25 november-1 december) zijn de cijfers iets beter. Landelijk van 37.000 naar bijna 34.000 coronabesmettingen, van bijna 1300 naar ruim 1000 ziekenhuisopnamen en van 422 naar 406 sterfgevallen.

Of deze daling doorzet en genoeg is? Vorige week woensdag was dat volgens minister De Jonge (Volksgezondheid) nog niet het geval. De versoepelingen van de coronamaatregelen half december staan daarom 'op losse schroeven', stelde De Jonge. Hij zei tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer er rekening mee te houden dat Nederland tot half januari in de gedeeltelijke lockdown zal zitten.

Officieel is de persconferentie nog niet aangekondigd, maar zeer waarschijnlijk zal dat -zoals wel vaker- dinsdag om 19.00 uur gebeuren.