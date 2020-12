Ziekenhuis blij met vuurwerkverbod maar bang voor illegaal vuurwerk: 'Dat kunnen gewoon bommen zijn'

Oud en Nieuw zal dit jaar zonder vuurwerk moeten worden gevierd. Om de ziekenhuizen niet verder te belasten in tijden van corona is een landelijk vuurwerkverbod ingesteld. Het mag niet afgestoken en verkocht worden. Het ziekenhuispersoneel is daar blij mee. Het AT5 programma Amsterdam Informeert spreekt met een plastisch chirurg in OLVG Oost.

AT5

In de ziekenhuizen hoopt men dat het minder druk wordt op de hulpposten rond de jaarwisseling. 'Normaal gesproken is het een soort gekkenhuis op de avond van Oud en Nieuw, enorm druk', vertelt plastisch chirurg Annekatrien van der Kar. En die drukte kunnen ziekenhuizen er in coronatijd eigenlijk niet bij hebben. 'Hier zie je wat de gevolgen kunnen zijn', illustreert Van der Kar met een huiveringwekkende scan en bloedige foto's, die we in de video daarom maar achterwege hebben gelaten. 'Dit is een volledig ontplofte hand. Je ziet de vingers schots en scheef, want die liggen los.'

Het verbod geldt niet voor al het vuurwerk. Licht vuurwerk, zoals sterretjes, mag wel. Van der Kar hoopt dat Amsterdammers zich aan de maatregelen zullen houden, maar is er niet gerust op. 'Als ik reëel ben dan zullen wij zeker slachtoffers van vuurwerk zien, omdat er zeker illegaal vuurwerk in omloop zal zijn. Je moet je realiseren dat dit illegale vuurwerk nog veel gevaarlijker is dan wat vroeger het legale vuurwerk was en dat het gewoon bommen zijn.'

Van der Kar drukt ons op het hart om op te passen. 'Ik adviseer zeker ook ouders om hun kinderen te waarschuwen om sowieso natuurlijk niks af te steken, maar ook om dingen die ze op straat vinden te laten liggen en niet op te pakken of opnieuw af te steken.' Op straat is er naast begrip of zelfs blijdschap ook teleurstelling over het verbod. 'Ik vind het eerlijk gezegd wel jammer want het blijft voor mij toch wel echt een traditie'. 'Maar ik begrijp het wel hoor', haast deze mevrouw zich nog te zeggen.