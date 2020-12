Voorbereiding vaccineren bij GGD in volle gang: 'Begin voorjaar zijn we er klaar voor'

De GGD is druk met de voorbereidingen om te kunnen beginnen met vaccineren. Dat zegt hoofd infectieziekten Yvonne van Duijnhoven vandaag in een interview met AT5. Begin januari wil Nederland beginnen met het prikken van personeel van verpleeghuizen, daarna de bewoners van deze huizen, gevolgd door ouderen en de rest van Nederland. Vrieskisten, personeel om te vaccineren en locaties, voor alles wordt nu al een draaiboek gemaakt.

Positief gestemd is de GGD over het aangekondigde vaccinatieprogramma tegen corona. 'Zoals het er nu naar uit ziet, zal de grootste groep net na de zomer aan de beurt zijn. Dan komt de grootste voorraad vaccins binnen. Maar een deel zal misschien ook al eerder in het voorjaar of de zomer worden gevaccineerd. Wij zorgen in ieder geval dat we in het begin van het voorjaar klaar zijn. Als we echt kunnen, dat we dan ook direct kunnen starten', zegt Van Duijnhoven.

Eind december kan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het eerste vaccin goedkeuren, het gaat om het Pfizer-vaccin. Een vaccin dat bij -70 graden Celsius bewaard moet worden en in pakken van 1000 verspreid wordt, legt Van Duijnhoven uit. 'Je kunt opslagcapaciteit voorbereiden, je kan vriescapaciteit voorbereiden en dat hebben we al gedaan. Ook hebben we al een hele inventarisatie gedaan voor het personeel.' Van een personeelstekort is volgens de GGD geen sprake.

Ook naar locaties wordt al druk gezocht. De GGD kijkt naar nieuwe locaties, maar ook naar bijvoorbeeld bestaande teststraten. 'We hebben voldoende mogelijkheden om een locatie snel paraat te krijgen en weten wat daarvoor nodig is. Denk aan de grote teststraten, zoals de RAI', aldus Van Duijnhoven.