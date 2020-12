Hugo de Vrieslaan afgesloten: 'Verzakkingen in asfalt veroorzaken gladheid'

Het asfalt op de Hugo de Vrieslaan, ter hoogte van de Middenweg, is beschadigd en wordt vernieuwd. De weg is hier afgesloten voor autoverkeer en ook het openbaar vervoer moet een blokje om. Het is doorbikkelen in de vrieskou, maar het humeur van de werklieden en verkeersleiders was nog steeds zonnig toen het AT5 programma Het Verkeer ter plaatse kwam.

Tot 18 december worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Hugo de Vrieslaan, vanaf de kruising met de Middenweg tot de Pasteurstraat. 'De vorige constructie was bezweken en aan het einde van z'n levensduur', licht directievoerder, Stadswerken Luc van Beuzekom toe. 'Er zaten op verschillende plekken verzakkingen in het asfalt en er was sprake van spoorvorming. Dan krijg je water op de weg en plassen en dat kan weer gladheid veroorzaken. Daarom is het noodzakelijk om het asfalt te vernieuwen.'

Een fietser zegt opgelucht: 'Het moet gewoon gebeuren, want je merkt het ook als je fietst, dat het fietspad hobbelig is, dat er stenen los liggen en dat is gevaarlijk. Dus we moeten er even doorheen met z'n allen.'

Gevolgen autoverkeer

Tijdens het werk is de weg afgesloten voor autoverkeer en dus ook voor de bus. De omleiding via de Kruislaan wordt aangegeven op borden. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs het werkgebied en worden door verkeersleiders de goede kant opgestuurd.

Kou gooit vooralsnog geen roet in het eten

Ondanks de kou is Van Beuzekom optimistisch over de planning. 'Vooralsnog verlopen de werkzaamheden voorspoedig. De weersomstandigheden zijn wel fris, maar als het zo blijft dan kunnen we dit weekend gewoon gaan asfalteren.'