Huurders gemeentelijk vastgoed niet blij met huurbaas: 'Wij hebben kwijtschelding echt nodig'

Ondernemers die vastgoed huren van de gemeente Amsterdam zijn niet blij met hun huurbaas. Al sinds het begin van de coronacrisis worden verhuurders opgeroepen om coulant te zijn, maar de gemeente schiet daarin tekort vinden zij. De huurders willen korting, waar ze nu alleen uitstel van betaling krijgen.

De gemeente Amsterdam heeft zo'n 1500 panden in de stad die zij verhuren. Deels aan bedrijven met een maatschappelijke functie, de rest aan andere organisaties. Maar een aantal van de huurders is niet te spreken over de huurbaas Amsterdam. Jorrit Heinen, van Heinen Delfts Blauw, huurt een deel van de Munttoren. Hij betaalt naar eigen zeggen een marktconforme prijs, gebaseerd op de oude situatie. En dat is nu niet meer te verkopen vindt hij, want de bezoekers blijven weg. Heinen huurt in Amsterdam vijf panden, waarvan één van de gemeente. De andere vier zijn van vastgoedeigenaren die met hem meedenken en coulant zijn. 'Het verbaast ons enorm dat juist de gemeente Amsterdam zegt dat ze wel uitstel willen verlenen, maar niet aan kwijtschelding doen', aldus Heinen.

Stijn Verkooijen runt een evenementenlocatie in het gelijknamige Haarlemmermeerstation. Al sinds begin dit jaar is hun agenda zo goed als leeg. Ze hebben een omzet van ongeveer 15% ten opzichte van vorig jaar. Meermaals hebben zij al geprobeerd om met de gemeente in gesprek te gaan en te kijken wat er mogelijk is. 'Maar elke keer als we ernaar vragen dan krijgen we een standaard mail terug die aan alle horecaondernemers wordt gestuurd. Ze zeggen dat ze het in deze tijd ook zwaar hebben en dat we de huur wat later kunnen betalen. Maar uiteindelijk is dat niet waar we op zitten te wachten', zegt Verkooijen.

De gemeente kwam eerder al met regelingen om de ondernemers te helpen. Een huurder kan bijvoorbeeld uitstel van betaling aanvragen, die rentevrij terug betaald dient te worden in twee jaar. Wanneer een bedrijf failliet dreigt te gaan door de betalingsregeling, kan er opnieuw gekeken worden naar kwijtschelding. Dat vinden de ondernemers veel te laat. Heinen is niet te spreken over de manier van afhandelen van de gemeente. 'Het is natuurlijk totaal onbegrijpelijk dat de gemeente Amsterdam als verhuurder zegt: wij stellen uit, maar het wordt wel een schuld naar de toekomst.' Wethouder Touria Meliani, verantwoordelijk voor het gemeentelijk vastgoed, laat in een reactie weten dat zij ook ziet dat veel huurders geraakt worden door de crisis. Maar dat ze de publieke middelen inzet op de plekken waar het het hardst nodig is. Graag hoort de gemeente van huurders die in de problemen komen, om te kijken of de huidige aanpak het gewenste effect heeft en of dat genoeg perspectief biedt voor de huurders.