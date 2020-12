Geen winkelend publiek meer in de Kalverstraat: 'De timing is natuurlijk extra zuur'

'De timing is natuurlijk extra zuur', vertelt Robert Reuter, eigenaar van City Diamonds. 'We hebben een juwelierszaak. We verkopen sieraden, goud, diamanten, horloges. Dat is bij uitstek het cadeau voor de feestdagen.'

De Chimera Fantasy Giftshop in de Damstraat was vanwege kerst helemaal versierd met kerstbomen, sneeuw en zelfs een kleine waterval. 'Het is echt wel heel triestig op deze manier, zeker als je ziet dat we alles heel mooi aangekleed hadden', vertelt bedrijfsleider Saskia Elout. 'Dat we helemaal klaarstaan eigenlijk om de kerst in te gaan.'

Drukte in winkelstraten

Hoewel uit metingen blijkt dat het lang niet zo druk is geweest als voor de coronacrisis, viel het aantal klanten tijdens de Black Friday-acties toch op. 'Ik zag ook de laatste tijd dat het zo druk werd in de Kalverstraat en vooral dat mensen in de rij staan. Dus helaas noodzakelijk', zegt Po-Yee de Haas, winkelmanager van een filiaal van Pepe Jeans.

Of de winkels op 19 januari weer open kunnen hangt nog van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames af. Dat laten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een week eerder weten.