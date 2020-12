AT5-journalist Mark Schrader neemt het afgelopen jaar door met de dit jaar aangetreden hoofdofficier van justitie René de Beukelaer. Hoe gaat het OM het wapengeweld in de stad terugdringen? Hoe kijkt de hoofdofficier aan tegen preventief fouilleren, en hoe tolerant is Amsterdam nog?

