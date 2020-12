IC van Amsterdam UMC loopt opnieuw vol: ‘Het is hard buffelen’

Na een korte periode eind november waarin het personeel van de Intensive Care (IC) in het Amsterdam UMC het even iets rustiger leek te hebben, is het er sinds een paar dagen weer veel drukker. 'Het is hard buffelen', zegt hoofdverpleegkundige van de IC, Susanne Heijmenberg.

'Het is juist een periode waarin mensen verlangen naar een vakantie, die zijn ook gepland. Waar we drie weken geleden de hoop hadden dat we mensen wat meer vrij konden geven rondom de feestdagen, is dat nu gewoon niet meer mogelijk', zegt Heijmenberg. 'Dat baart me zorgen. Ook omdat we na kerst misschien nog wel weken of maanden verder moeten.'

Vaccineren

Voor Heijmenberg is de vraag of ze een vaccin wil, geen moeilijke. '100 procent, geen enkele twijfel', zegt ze. Maar lang niet iedereen op haar afdeling denkt er zo over. 'Onze afdeling is een afspiegeling van de samenleving. Of het nou gaat om jeugd, zorgpersoneel of ouderen, in iedere groep zitten mensen die twijfelen', zegt Heijmenberg. Zij gaat met iedereen in gesprek om te kijken of ze mensen kan overtuigen van het halen van een prik. 'Met iedereen die ik overhaal, ben ik blij.'

Lockdown

De harde lockdown waar we sinds dinsdag met z'n allen inzitten, valt ook Heijmenberg zwaar. Dat haar kinderen niet naar school kunnen, vindt ze misschien nog wel het zwaarst. Maar volgens haar is het de enige optie.

'Afgelopen jaar hebben we allemaal wel eens een dag gehad dat je dacht "Ik hou me er even niet aan". Maar als we dat rondom kerst met zijn allen denken, dan doen we dat met miljoenen Nederlanders tegelijk. En dan weten we wat het effect is over twee weken. Dat moeten we niet willen. Dus laten we ons alsjeblieft met kerst aan de regels houden, hoe moeilijk ook', besluit ze.