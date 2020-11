Iets meer ademruimte in Amsterdam UMC: 'De druk blijft, maar er is meer lucht'

Nu de besmettingscijfers een stuk lager zijn dan een aantal weken geleden, is er iets meer ademruimte voor het personeel van het Amsterdam UMC. 'Het blijft druk, maar er komt iets meer ontspanning. Er is iets meer lucht en ruimte', zegt hoofdverpleegkundige van de Intensive Care (IC), Susanne Heijmenberg.

Die ademruimte wordt niet gebruikt om even bij te komen, maar onder andere om de recent afgebelde reguliere zorg weer een beetje op de rit te krijgen. 'We kijken dagelijks naar wat er meer mogelijk is. Elke dag, misschien wel elke dienst, wordt daar naar gekeken. Zodra er bijvoorbeeld anesthesiemedewerkers weer 'teruggegeven' kunnen worden aan de OK, dan kunnen er weer meer mensen worden geopereerd', zegt Heijmenberg.

Zorgen om feestdagen

Tijdens de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge werd gisteren verteld dat onder andere musea en theaters weer open mogen. Maar veel Nederlanders lijken vooral benieuwd naar hoe de feestdagen er dit jaar uit zullen gaan zien. Het OMT kwam vanmorgen met een advies daarvoor: vier kerst met maximaal zes mensen uit de eigen regio.

Heijmenberg verwacht dat niet iedereen zich daaraan houdt. 'Mensen gaan toch zoeken naar mogelijkheden en uitzonderingen, dat zit een beetje in Nederlanders en misschien wel helemaal in Amsterdammers. Maar laten we wel voorkomen dat we kerst te uitbundig vieren, en dan half januari weer in een derde golf zitten. Dat is wel echt een grote angst, dat wil je niet.'