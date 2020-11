OMT adviseert beperking aantal gasten tijdens kerst: 'Bijvoorbeeld zes'

Dat schrijft het OMT, de groep deskundigen die het kabinet tijdens de coronacrisis adviseert, in een vannacht gepubliceerde brief. Een besluit over het afschalen van de huidige maatregelen blijft volgens het OMT een 'politieke afweging'.

Aantal regels

'Als gekozen wordt voor versoepeling tijdens de feestdagen, is te overwegen een aantal regels in acht te nemen om dit met zo min mogelijk risico te laten verlopen', schrijven de deskundigen. 'Het OMT denkt daarbij aan het uitsluitend vieren van de feestdagen in huiselijke kring, met een beperking van het aantal gasten per dag, consistent met een eerder gehanteerd aantal mensen, bijvoorbeeld zes.'

De overheid kan daarbij nog benadrukken dat er anderhalve meter afstand gehouden moet worden, vooral van kwetsbaren en ouderen. Ook kan geadviseerd worden om de tien dagen rond de feestdagen het bezoek te beperken om de risico's tijdens bijvoorbeeld het kerstdiner te verkleinen. 'Uiteraard geldt daarnaast onverminderd dat men bij klachten thuis blijft, dan geen bezoek ontvangt en zich laat testen.'

Risico

Vanaf aanstaande donderdag adviseert het kabinet om maximaal drie mensen per dag thuis als bezoek te ontvangen, dat zijn er vandaag nog twee per dag. Het op dit moment verder versoepelen van deze maatregel brengt volgens het OMT een risico met zich mee. 'Het totaal aantal besmettelijke mensen (prevalentie) is nog onvoldoende gedaald om een versoepeling van maatregelen af te kondigen.'

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaf gisteren aan dat hij nu nog geen duidelijkheid kon geven over de coronamaatregelen tijdens de feestdagen.