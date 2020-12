Gemeente trekt 7 miljoen uit voor ondersteuning zzp'ers

Eerder werd landelijk al een steunpakket van zo'n 6,5 miljoen euro opgesteld. 'De coronacrisis treft zelfstandigen in de stad ongekend hard', zegt wethouder Rutger Groot Wassink. 'Dankzij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers-regeling (Tozo) is er gelukkig snel financiële hulp geboden, dat scheelt natuurlijk enorm maar dit biedt nog onvoldoende perspectief voor de middellange termijn', aldus Groot Wassink.

Perspectief en ondersteuning

'Daarom wil Amsterdam meer doen. Afgelopen zomer zijn wij aan de slag gegaan met de ondersteuning aan ondernemers, maar ook zelfstandig ondernemers moeten op de gemeente kunnen rekenen als het tegen zit. Met deze aanpak bieden we hen perspectief en ondersteuning.'

De hulp die de gemeente aanbiedt aan zzp'ers is drieledig. Zo kunnen zzp'ers begeleid worden bij een overstap naar werk in loondienst. Ook kunnen ondernemers ervoor kiezen om door te gaan met hun bedrijf. In dat geval kunnen ze hulp krijgen bij de-escalatie van bestaande schulden of bij geestelijke klachten. Een derde optie is het krijgen van ondersteuning in de bedrijfsvoering door een coach. Zo zal de dienstverlening voor ondernemers die het moeilijk hebben worden opgeschaald.

Amsterdam telt naar schatting bijna 90 duizend zelfstandigen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de inkomsten uit een eigen bedrijf. Zo'n 40 duizend van hen maakten dit jaar al gebruik van de Tozo-regeling.