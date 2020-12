Gemeente organiseert vuurwerk-inleveracties wegens verbod

Amsterdammers die toch al vuurwerk in huis hebben, kunnen dat op donderdag 24 of zondag 27 december zonder consequenties inleveren. Vanwege het tijdelijke landelijke vuurwerkverbod organiseert Amsterdam samen met Rotterdam, Den Haag en Utrecht een vuurwerk-inleveractie.

Deze jaarwisseling geldt er een landelijk vuurwerkverbod, om de druk op ziekenhuizen, huisartsposten en handhavers op straat te verminderen. Sowieso zijn begin dit jaar bepaalde vuurwerksoorten, zoals knalvuurwerk, vuurpijlen en enkelschotsbuizen, voor consumenten per 1 december verboden.

Wie dit vuurwerk nog in bezit heeft riskeert een boete of strafblad. Met de speciale inzamelactie willen de burgemeesters van de vier grote steden inwoners de kans geven om het vuurwerk veilig en zonder consequenties in te leveren. Dit geldt voor alle soort vuurwerk, dus ook zwaar vuurwerk dat eerder al illegaal was.

Een gespecialiseerd bedrijf neemt het vuurwerk in, slaat het tijdelijk op en vervoert het met een speciale vrachtwagen naar een locatie waar het wordt vernietigd. Amsterdammers kunnen op 24 december op twee locaties terecht en op 27 december op vier locaties, welke later bekend worden gemaakt.