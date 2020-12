Stad NL V Amsterdam UMC: 'Heel veel personeel op covidafdelingen en intensive cares nodig'

Covid treft niet alleen in hoog tempo steeds meer Amsterdammers maar ook zorgpersoneel. Daarom stoppen de ziekenhuizen per direct alle behandelingen die uitstel kunnen krijgen, waarbij de gezondheid van patienten niet direct wordt geschaad. Op die manier kan de acute zorg gewaarborgd worden.

'Het is net als bij de winkels, alleen de winkels met de primaire levensbehoeften zijn open. Zo is het ook met de zorg.' Mark Kramer, bestuurder van het Amsterdam UMC ziet de druk in de Amsterdamse ziekenhuis snel oplopen. De maatregel is uiterst noodzakelijk om de actute zorg te kunnen waarborgen.

'Al het personeel gaat nu op de IC en covid afdelingen werken zodat we andere behandelingen op dit moment niet meer kunnen geven', legt Kramer uit. 'Dat betekent dat we minder operaties kunnen uitvoeren. Een oogoperatie bijvoorbeeld kan belangrijk zijn voor een patiënt, want je ziet daarna weer scherp, maar dat hoeft niet binnen een week gebeuren. Dat kan een tijd wachten.'

Per dag wordt bekeken op welke afdeling het zwaartepunt ligt. Flexibiliteit is daarbij het uitgangspunt. Zo kan het dat personeel van de kinder IC een week werkt op de IC voor volwassen patiënten. Kramer: 'Een virus dat normaliter veel voorkomt in de winter bij kinderen, is nu minder aanwezig en dat zorgt voor iets meer rust op de kinder IC. Maar als het toch druk wordt springt het personeel daar weer bij.' Zwaartepunt in januari De laatste 24 uur zijn er 437 coronabesmettingen in de stad vastgesteld. Dat zijn er meer dan gisteren, maar minder dan eergisteren. Om de piek aan te kunnen die half januari verwacht wordt, wordt de capaciteit op acute zorg bij corona wordt al geleidelijk opgeschaald. 'We schatten 1450 à 1500 IC-bedden in heel Nederland maar dat zal nog een hele tour de force zijn', zegt Kramer.

Kramer vraagt met klem aan de Amsterdammers om zich goed aan de regels houden om het aantal besmettingen te beperken en daarmee ook het zorgpersoneel te sparen. 'Zowel fysiek als mentaal: zijn onze mensen moe.' 'Hoe we dat volhouden? Door er goed met elkaar over te praten en door ruimte te geven. Als iemand emotie heeft, dat ie dat kwijt kan. Door ondersteuning geven en psychologen in te zetten. En we zorgen voor extra lekkeer eten in de nachtdienst. Zo houden we de spirit er in.'