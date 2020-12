Slap en ongeïnspireerd Ajax speelt gelijk tegen Willem II

Op een natte avond in Tilburg is het Ajax niet gelukt om Willem II te verslaan: het werd 1-1. Ajax speelde slap en ongeïnspireerd maar desondanks is de ploeg 'herbstmeister'. Met één punt voorsprong op PSV gaat Ajax de korte winterstop in. Op 10 januari spelen de ploegen tegen elkaar. 'Als ze zo doorgaan, vrees ik het ergste voor januari', is wel een beetje wat veel supporters denken na deze fantasieloze Ajax-avond in Tilburg.