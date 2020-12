Omstreden kunstwerk De Muur terug in Noord: 'Het paste niet in mijn tuin'

'Ik ben heel blij vandaag', zegt de dochter van kunstenaar Alfred Eikelenboom. 'Het is een bijzondere dag. Hij is gewoon precies zoals hij was. Daar ben ik heel blij om. De kleur is goed. Hij is precies zoals hij was en dat is hij jarenlang natuurlijk niet geweest.'

Een van de kritische buurtbewoners zei in november tegen AT5 dat Esther Eikelenboom het werk zelf in haar tuin moest neerzetten. 'Ik kon hem helaas net niet in mijn tuin plaatsen, daar was het net iets te groot voor', reageert ze. 'Je kijkt uit op een kunstwerk, ja. Het is een beetje als een soort vaas in je huis. Sommige mensen vinden het mooi. Sommige mensen vinden het niet mooi. Maar je kunt er in ieder geval over praten.'

Toch is een groot deel van de buurt opnieuw kritisch. 'We waren even bevrijd, we dachten leuk, een kerstcadeautje krijgen we. En voor 1 januari gaan we weer naar dit ding kijken.' Een ander had gehoopt dat De Muur doorzichtig zou worden. 'Zodat mensen vanaf de overkant er doorheen kunnen kijken.'