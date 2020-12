Tariefverhoging tweede parkeervergunning blijkt fors: 'Heel heavy'

Een bewoner van stadsdeel Zuid kreeg gisteren een mail van de gemeente met de volgende zin: 'ook het tarief van de tweede bewonersvergunning wordt verhoogd'. Uit de link in de mail bleek dat hij voor de tweede parkeervergunning straks 351 euro per halfjaar moet betalen. In 2020 was dat nog 209 euro per halfjaar. 'Een dikke stijging dus', zegt de Amsterdammer tegen AT5.

68 procent

Ook in andere gebieden gaat de tweede parkeervergunning zo'n 68 procent meer kosten. Zo was dat tarief in Nieuw-West 76 euro en wordt het 127 euro. In een aantal gebieden in Oost en West was het tarief ook 209 euro en wordt het ook 351 euro. In Zuidoost kost een tweede parkeervergunning volgend jaar 86 euro per halfjaar in plaats van 51 euro per halfjaar.

In september presenteerden coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP verschillende bezuinigingsplannen, waaronder het verhogen van het tarief van de tweede parkeervergunning. PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki zei dat er aan 'de sterkste schouders' een bijdrage wordt gevraagd. De bezuinigingen zouden nodig zijn om de stad 'duurzaam en sociaal' uit de coronacrisis te helpen.

Bijna wegdoen

'Dit bericht heb ik inderdaad destijds wel gelezen', reageert de autobezitter uit Zuid. 'Maar dan is de stijging in verhouding met eerdere jaren wel heel heavy! Ik vind hem eigenlijk een beetje te heftig omdat het vrij onaangekondigd in een mail wordt aangegeven. Je zou bijna je auto wegdoen. Misschien is dat ook wat ze willen.'

De nieuwe tarieven gaan vanaf 1 maart in.