A'dam UMC maakt zich op voor onrustige nacht: 'Help ons een beetje, sla vuurwerk een jaar over'

Hoe deze jaarwisseling eruit gaat zien, niemand die het weet. Hulpdiensten in de stad zetten zich in ieder geval schrap: er lopen meer agenten en handhavers op straat en in de ziekenhuizen staat ook meer personeel paraat. 'Als niet iedereen zich aan de maatregelen houdt, kan het wel eens een heel onrustige nacht worden', zegt Marjol Horselenberg van de Spoedeisende Hulp van het VUmc.

Tijdens oud en nieuw werken er in het ziekenhuis altijd al meer mensen, voor het geval dat. Dat is vandaag niet anders. Wat wel anders is: de bedden op alle afdelingen zijn schaars door de grote hoeveelheid coronapatiënten. 'Normaal gesproken kun je, als hier geen bedden meer beschikbaar zijn, naar een ziekenhuis in de buurt. Maar die liggen nu ook vol. Dat is het grootste probleem', zegt Horselenberg.

Vuurwerkverbod

Dit jaar geldt er voor het eerst een vuurwerkverbod in Nederland, bedoeld om de zorg te ontlasten. Maar niet iedereen is van plan zich daar aan te houden. AT5 sprak deze week twee Amsterdammers die toch van plan zijn om flink te gaan knallen vanavond. 'Als ik dat zie denk ik: doe het nou een jaar niet. Help ons een beetje en sla een jaar over, hoe leuk het ook is', zegt Horselenberg.

Ze doet ook een oproep aan alle Amsterdammers om het rustig te houden vanavond. 'Doe voorzichtig, houd je aan de maatregelen. Zorg ervoor dat je niet naar de Spoedeisende Hulp hoeft te komen. Als het moet, ben je uiteraard welkom, maar zorg ervoor dat dat niet hoeft.'