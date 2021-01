Tuttifruttidorp kwaad om bouwput: 'Een soort zwembad'

Oorspronkelijk zou de herinrichting van de straat zo'n twee maanden duren, maar dat bleek toch anders te gaan. 'Het is een zwembad. Misschien is het 's zomers wel leuk, maar ja. We kunnen er wel een geintje over maken maar het is een belachelijk gedoe natuurlijk', aldus bewoner Jan Jansen over de modderpoel in de straat.

De stoep wordt op sommige plekken met zo'n 30 centimeter opgehoogd. Het straatniveau van de hele buurt wordt gelijk getrokken. Volgens de gemeente gebeurt dit om de wijk regenbestendig te maken. Ook zou er een nieuw rioolsysteem worden aangelegd.

Maar de bewoners zijn bang dat het hoogteverschil er juist voor zal zorgen dat hun kelders vollopen. 'Door het niveauverschil komt de onderkant van het huis lager te liggen dan de stoep. Hierdoor zullen de kelders bij heftige regen volstromen', vertelt een bewoner.