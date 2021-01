Jongerenwerkers na ongeregeldheden in Oost: 'Waarom zou je je moeder verdrietig maken?'

Jongerenwerkers die vanavond en vannacht in Oost aan het werk waren, zijn teleurgesteld in de veroorzakers van de ongeregeldheden in de Molukkenstraat. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, waarna de Mobiele Eenheid van de politie in actie moest komen.

Ze vertellen dat het bijna elke jaarwisseling veel vuurwerk wordt afgestoken in de Indische Buurt. 'Dit jaar was het echt extra heftig. Normaal is het gewoon vuurwerk en siervuurwerk, is het gewoon een drukke straat en leuk en gezellig.'

De jongerenwerkers, van de organisatie Native Oost, zijn vooraf door de politie bijgepraat. Ze erkennen dat hun werk vanavond niet de ongeregeldheden heeft kunnen voorkomen. Bewoners van de straat noemden het een 'warzone' en 'net oorlog'. 'Wij doen ons best maar voor zover wij kunnen', zegt een van de jongerenwerkers.

Ze hebben ook een advies voor de jongeren. 'Ik zou zeggen, jongens, doe dit gewoon niet meer. Blijf gewoon lekker thuis, ga naar school, doe je ding. Het is allemaal niet nodig geweest. Waarom zou je nu een celletje in moeten gaan of je moeder helemaal verdrietig moeten maken?'

Na ongeveer een uur keerde de rust terug in de straat. Agenten hebben niemand aangehouden, maar volgens een woordvoerder van de politie kan dat na onderzoek later alsnog gebeuren.