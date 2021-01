OLVG blij met vervroegde start van vaccineren ziekenhuispersoneel

'We zijn blij dat er snel gestart gaat worden met de corona-vaccinatie van zorgpersoneel in de acute zorg', laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. 'Zoals bekend is de situatie in het ziekenhuis nijpend, mede door ziekteverzuim welke vaak corona-gerelateerd is.'

Bestuursvoorzitter van het OLVG Maurice van den Bosch was sterk voorstander van zo snel mogelijk beginnen met vaccineren, hij riep daarom publiekelijk op om ziekenhuispersoneel snel in te enten. Eerder vandaag deelde hij nog een petitie om maandag al met de vaccinaties te starten. Deze is inmiddels 35.000 keer ondertekend.

Wanneer het ziekenhuis precies gaat beginnen met inenten is nog niet duidelijk. Zodra de vaccins uitgeleverd worden, zal het OLVG starten met het vaccineren van het zorgpersoneel. 'We hopen dat dat zo vroeg mogelijk zal zijn.'

'Niet voor 8 januari'

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei eerder vandaag dat er hoogstwaarschijnlijk niet voor de geplande datum van 8 januari gevaccineerd zal worden in ziekenhuizen. Samen met Diederik Gommers van het Erasmus MC riep Kuipers in het tv-programma Nieuwsuur op om sneller met het vaccineren van zorgpersoneel te beginnen. In de eerdere plannen kwam het personeel van verzorgingshuizen als eerste in aanmerking voor een prik, daar komt nu dus het ziekenhuispersoneel bij.

Druk op de IC

Het OLVG opende op 30 december nog een derde Intensive Care. De extra locatie in Oost is nodig vanwege de oplopende aantallen IC-opnames in de stad en de regio. Het moet de druk op de andere twee IC's van het ziekenhuis verlichten.