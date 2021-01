Aanhouding slapende man loopt uit de hand in Westerpark, agent gewond

Een agent is aan het eind van de ochtend gewond geraakt bij een aanhouding in het Westerpark.

Dat gebeurde volgens een woordvoerder van de politie nadat handhavers een slapende man, mogelijk een dak- of thuisloze, wakker hadden gemaakt. De situatie liep daarna uit de hand, of de man een boete zou krijgen of alleen weg zou worden gestuurd is niet duidelijk.

De handhavers vroegen agenten vervolgens om assistentie. Tijdens de aanhouding werd een van de agenten verwond, mogelijk door glas. Er is een ambulance opgeroepen en de agent is naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt de wond gehecht.

De man is aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau.