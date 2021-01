271 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in de stad

Het laatste etmaal werden twee coronapatiënten in de stad in een ziekenhuis opgenomen, er zijn geen sterfgevallen gemeld.

De laatste week varieert het aantal besmettingen tussen de 149 en de 372. Eerder deze week meldde de GGD dat het aantal nieuwe besmettingen vorige week met 12 procent daalde vergeleken met een week ervoor.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn 1.406 coronapatiënten in de stad opgenomen in een ziekenhuis, 564 coronapatiënten zijn overleden. In de stad is in 55.165 gevallen het coronavirus vastgesteld.