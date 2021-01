Gedupeerde na aftreden kabinet: 'Het gaat mij niets helpen, maar het voelt als gerechtigheid'

Hoeveel het aftreden van het kabinet gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire gaat helpen is de vraag. Een groot deel van de 1700 gedupeerde Amsterdamse ouders zitten nog altijd diep in de problemen. 'Nooit zullen deze mensen een greintje van de pijn en de vernedering voelen die ik heb gevoeld', vertelt de Amsterdamse Marije van Wees. 'Toch zullen ze aan hun kinderen moeten uitleggen waarom ze zijn opgestapt.'

'Het voelt heel dubbel, omdat ze bij de verkiezingen weer allemaal vooraan staan',vertelt Van Wees. 'Maar om eerlijk te zijn hebben we vandaag wel taartjes gehaald bij de bakker.'

Ze vervolgt: 'Het is misschien treurig om feest te vieren als een ander zijn baan verliest. Maar het voelt als gerechtigheid, en ze hadden het ook niet kunnen doen. In de geschiedenisboeken komt te staan dat kabinet Rutte III is gevallen door dit schandaal.'

Twintig euro per week

Als alleenstaande moeder met een fulltime baan dreigde ze door de toeslagenaffaire uit haar huis te worden gezet. 'Ik leefde van twintig euro per week. Omdat ik gewoon een baan had, kwam ik nergens voor in aanmerking. Niemand geloofde mij', blikt ze terug.

Omdat niemand geloofde wat haar was overkomen, durfde ze haar verhaal ook niet te vertellen. 'Je gaat er bijna in geloven dat je er ook echt een potje van hebt gemaakt. Zelfs het tientje voor de lief en leedpot was teveel. De deurwaarders, het gesprek met je leidinggevende over het zoveelste loonbeslag. Ik gebruikte mijn vakantiegeld om mijn schulden af te betalen.'

Financiële hulp

Toen ze bijna haar huis zou verliezen, durfde ze het pas aan haar ouders te vertellen. Met hun financiële hulp kon er einde worden gemaakt aan de situatie. Het kabinet besloot vorige maand dat gedupeerden 30.000 euro ontvangen. 'Maar de schulden waren hoger dan dat. Vooral de belastingdienst zelf verhoogt iedere rekening keer op keer als je niet betaalt.'