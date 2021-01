Tiener die sneeuwballen gooide aangereden in Zuid, automobilist rijdt weg na vechtpartij

Een tiener is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Amstelveenseweg in Zuid. Dat kwam vermoedelijk doordat de bestuurder van de auto kwaad was omdat er met sneeuwballen gegooid werd.

Samen met een ander gooide het slachtoffer sneeuwballen naar voorbijrijdende auto's. Volgens de politie keerde een van die auto's om, de jongen werd daarna aangereden. Ook raakte de auto een geparkeerde auto.

Gevecht

Of de aanrijding opzettelijk gebeurde is nog niet helemaal duidelijk, maar de politie houdt er wel ernstig rekening mee. Helemaal omdat er daarna een gevecht ontstond tussen beide inzittenden en de 17- en 18-jarige jongens.

Na het gevecht zijn de twee mannen weer in de auto gestapt. De politie heeft de wagen niet meer aangetroffen in de omgeving. Om wat voor auto het gaat is niet duidelijk, er zijn verschillende beschrijvingen gegeven.

Been

De aangereden jongen is gewond geraakt aan zijn been. Er werden twee ambulances opgeroepen. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.