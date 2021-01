Basisscholen en kinderopvang dicht tot 8 februari

Afgelopen dinsdag werd een verlenging van de lockdown aangekondigd. Over de basisscholen en kinderopvang werd op dat moment nog geen beslissing gemaakt. Het OMT adviseert nu om scholen in het primamir onderwijs en kinderopvangcentra niet te openen. Dit vanwege het nog te hoge aantal besmettingen en de komst van de nieuwe variant van het virus. Het kabinet neemt dat advies over. De noodopvangplekken voor kinderen van ouders met een vitaal beroep blijven wel open.

'Helaas onvermijdelijk'

'Het is helaas onvermijdelijk dat de scholen nog niet voor alle leerlingen open kunnen tijdens deze lockdown', zegt demissionair minister van onderwijs Arie Slob. 'Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar.' Ook maakt Slob zich zorgen om leerlingen die door de tijdelijke sluiting mogelijk achterstanden oplopen.

De minister is wel van plan om een oplossing te zoeken voor kinderen met leerachterstanden. Hierbij denkt Slob bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de onderwijstijd. 'Dit werken we de komende weken verder uit en het kabinet wil daar meerjarig financieel aan bijdragen.'