Bestuursvoorzitter OLVG kritisch over avondklok: 'Kijk bij besluiten ook naar impact op andere sectoren'

De bestuursvoorzitter van het OLVG, Maurice van den Bosch, heeft zich op social media kritisch uitgesproken over het invoeren van een avondklok in Nederland. Het kabinet besluit daar vandaag hoogstwaarschijnlijk over. Maar volgens Van den Bosch is het maar helemaal de vraag of die avondklok de juiste oplossing is.

In een tweet deelt hij een grafiek van het aantal nieuwe coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk (VK). Ondanks de daar wijdverspreide Britse variant laat data zien dat er sprake is van een dalende trend in het aantal nieuwe besmettingen.

De avondklok moet er volgens de experts van het Outbreak Management Team (OMT) voor zorgen dat het aantal contacten tussen mensen verder daalt. Dat is belangrijk met het oog op de besmettelijke Britse coronavariant die bezig is aan een opmars binnen Nederland. Maar volgens Van den Bosch is over dat 'oprukken' van de nieuwe virusvariant nog maar weinig bekend.

Tegelijker moet daar een kanttekening bij gezet worden, want de coronaregels in het VK zijn nog weer wat strenger dan in Nederland. Zo mogen veel Britten hun huis alleen uit om boodschappen te doen of om een rondje hard te lopen in hun buurt. Overtreding van die 'thuisblijfplicht' kan beboet worden. In Nederland is dat niet het geval.

Impact op samenleving

Van den Bosch zegt zich aan te sluiten bij een oproep van de voorzitter van De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, Jet Bussemaker. De voormalig minister van Onderwijs zei gisteren in het programma Goedemorgen Nederland dat er bij het nemen van coronamaatregelen, zoals de avondklok, meer gekeken moet worden naar de impact daarvan op de gehele samenleving.

De bestuursvoorzitter van het OLVG plaatste zijn bericht ook op LinkedIn, maar daar werd het bericht verwijderd. Zijn verhaal zou in strijd geweest zijn met de 'professionele communityrichtlijnen' van het platform. Later werd het bericht toch weer online gezet.

Kabinet

Vanochtend vergadert het demissionaire kabinet over aanscherping van de coronamaatregelen. Aan het begin van de middag is er waarschijnlijk een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge en moet duidelijk worden of er inderdaad een avondklok wordt ingevoerd.