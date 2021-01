Leegstaande winkelpanden in Utrechtsestraat: 'Verhuurders moeten eens normaal doen'

Ondernemers in de binnenstad hebben het zwaar te verduren in de coronacrisis. Normaal vinden veel Amsterdammers, dagjesmensen en toeristen hun weg naar het centrum, maar nu alles dicht is, is het er stukken rustiger. Zo ook in de Utrechtsestraat.

Erik Rezelman, financieel expert bij RTL Z, is zichtbaar verbaasd over de leegstaande winkelpanden in de Utrechtsestraat. 'In de straat staan er nu gewoon tien panden te huur.' Volgens Rezelman is het de eerste keer dat er zoveel panden tegelijk op zoek zijn naar een nieuwe huurder in de straat. 'Of de huren moeten omlaag of er gaan nog veel meer winkels weg.'

Robbert Overmeer van de winkeliersvereniging in de straat is iets positiever dan Erik. 'Je ziet langzaam dat er meer wordt verhuurd in de straat. Dat heeft te maken met dat de huurprijzen die zijn gehalveerd.' Het is volgens Overmeer een 'klein lichtpuntje'.

Lastige situatie voor pandeigenaren

Als pandeigenaren de huur verlagen voor de huurders dan gaat de waarde van het pand ook omlaag. 'Als een eigenaar bijvoorbeeld zijn huur van 120.000 euro naar 60.000 euro verlaagd. Dan moet de eigenaar de waarde van zijn pand halveren. 'En dan zegt de bank: "hoho, jij hebt nog een schuld bij ons"', vertelt Rezelman. 'Dat is typisch voor de winkelstad Amsterdam.'

Geen buurtwinkels

Rezelman vindt dat de winkels in de Utrechtsestraat te veel gericht zijn op mensen buiten Amsterdam. In tegenstelling tot Robbert Overmeer. 'We hebben een slager, een groenteboer en veel horeca waar dagelijks veel buurtbewoners komen.'

Erik vraagt zich af waarom het dan niet even druk is als andere buurten in Amsterdam. 'Dat heeft twee redenen', zegt Overmeer. 'Het aantal bewoners per vierkante meter is veel lager dan in de andere buurten.' Ook denkt hij dat veel mensen vanuit huis werken, waardoor er minder mensen vanuit kantoren de straat bezoeken.