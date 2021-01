Werkzaamheden Nieuwe Kerkstraat: 'Het is nu een smerig smoezelig straatje'

De herinrichting van de Nieuwe Kerkstraat is van start gegaan. Er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. En de straat wordt groener gemaakt. Zo worden de parkeerplekken aan de noordzijde vervangen voor plantenbakken en fietsenrekken. In het AT5-programma Het Verkeer gaan we langs als de straat wordt opgebroken.

Dat de Nieuwe Kerkstraat een upgrade kan gebruiken, daar is iedereen die we spreken het wel mee eens. 'De straat is echt aan vervanging toe. Hij is oud, hij is vol en heel onoverzichtelijk', vertelt omgevingsmanager Amber van Stijn. 'Het is nu een smerig smoezelig straat', voegt een bewoner hier aan toe.

In de kijkersvraag is een bewoner benieuwd hoe de straat precies groener gemaakt wordt. Hierop antwoordt Van Stijn dat ze graag bomen hadden willen planten maar dat dat niet mogelijk is. 'De grond zit te vol met kabels en leidingen.' Maar dat betekent niet dat de straat niet groener gemaakt kan worden. 'We gaan nu hele grote plantenbakken plaatsen met daarin meerstammige kleine bomen en heesters. En er komen geveltuintjes bij.'

'Ik kan niet wachten tot we dat opgeknapte beeld hier ook in de straat hebben'

Een jongeman die in één van de monumentale panden in de straat woont is positief over de plannen. 'Ik ben zo blij dat de straat heel mooi gaat worden. Ik heb hier ook om de hoek gewoond aan de Amstel. Daar is de herinrichting al klaar met die mooie rode tegeltjes. Ik kan niet wachten tot we dat opgeknapte beeld hier ook in de straat hebben.'

De werkzaamheden zijn gestart met het opbreken van de straat en het vervangen van de gasleiding. Eén van de jongens die druk in de weer is om alle stenen uit de straat te halen vindt het een mooie plek om te werken. 'Er komen veel mensen langs, dus je hebt veel aanspraak.'

En ook voor de verkeersregelaars is het een goede plek om te staan. 'Ze zorgen hier goed voor ons', vertelt één van hen. 'Ik heb net een blikje drinken gekregen van een meneer, en een andere mevrouw heeft me vanochtend al koffie gebracht. Die paar die het dan minder voor me maken daar let ik niet op want die blijf je houden.'